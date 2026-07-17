Da Sting a Marky Ramone: cinque star internazionali che hanno scelto di vivere in Toscana

Sting e Trudie Styler - © pagina Facebook Trudie Styler

La Toscana esercita un fascino irresistibile non solo sui turisti che numerosi la visitano ogni anno, ma anche sulle grandi star internazionali, che dopo aver girato il mondo scelgono proprio queste colline per costruirsi una seconda casa, o addirittura una nuova vita.

C’è chi arriva per una vacanza e finisce per acquistare una tenuta, chi cerca privacy lontano dai riflettori e chi trova tra Firenze, il Chianti o la Versilia l’ispirazione per continuare a creare.

Da musicisti leggendari a registi premi Oscar, ecco cinque celebrità straniere che si sono innamorate perdutamente della Toscana e hanno deciso di chiamarla “casa”.

1-Sting

È probabilmente il caso più celebre. Dal 1999 Sting e la moglie Trudie Styler vivono gran parte dell’anno nella tenuta Il Palagio a Figline Valdarno. Hanno restaurato la storica proprietà trasformandola in un’azienda agricola biologica che produce vino, olio, miele e ortaggi.

Mika nel giardino della sua casa sopra Scandicci – © pagina Instagram Mika

2-Mika

Un altro musicista si è perdutamente innamorato della Toscana. Da sei anni il cantante anglo-libanese Mika ha una casa-studio sulle colline di Santa Maria a Marciola (Scandicci). Qui ha trovato il suo rifugio creativo, dove trascorre lunghi periodi tra registrazioni, scrittura e vita privata. In un’intervista ha aperto le porte della sua casa toscana raccontando quanto questo luogo sia diventato fondamentale per il suo equilibrio personale e artistico.

3-Alfonso Cuarón

Il regista messicano premio Oscar per Gravity e Roma, ha scelto di vivere in Toscana da diversi anni. Alfonso Cuarón ha scelto Pietrasanta come sua seconda casa insieme alla moglie Annalisa Bugliani, qui vive e lavora alle sue sceneggiature. La città lo ha nominato cittadino onorario. La Toscana rappresenta per lui un luogo di tranquillità e di ispirazione creativa “È un posto meraviglioso, tranquillo, dove cerco di realizzare la mia aspirazione più grande, quella della normalità” ha dichiarato.

Marky Ramone e il sindaco di Castiglion Fiorentino – © https://www.lanazione.it/

4-Marky Ramone

Lo storico batterista dei Ramones ha acquistato una villa in Toscana e trascorre lunghi periodi nella regione. Nel maggio 2026 Marky Ramone ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal borgo di Castiglion Fiorentino (Arezzo), dove vive. Qui si è esibito e ha suonato anche la batteria con la locale Filarmonica. Negli anni ha raccontato il suo legame con il territorio, apprezzandone la qualità della vita, il cibo e il vino. Anche se continua a viaggiare per concerti ed eventi, è ormai considerato uno dei musicisti stranieri più affezionati alla Toscana.

5-Anya Taylor-Joy

Per ora è solo un “gossip” in attesa di conferma ma sembra che Anya Taylor-Joy protagonista di film come “Furiosa”, “The Menu” e “The Witch” abbia comprato una splendida villa nel comune di Greve in Chianti. L’attrice di fama mondiale si sarebbe innamorata delle dolci colline toscane dove ama passare le sue vacanze. Lo scorso inverno è stata anche fotografata da un fan in un momento di relax mentre sciava sulle nevi dell’Abetone.

Anya Taylor-Joy