Eccellenza di Toscana: al via a Firenze l’evento che celebra i migliori vini regionali

Eccellenza di Toscana

Ha preso il via oggi alla Stazione Leopolda di Firenze la 24esima edizione di Eccellenza di Toscana, la manifestazione organizzata da AIS Toscana – Associazione Italiana Sommelier che celebra le migliori produzioni vitivinicole regionali.

L’evento, tra i più importanti appuntamenti dedicati al vino toscano, proseguirà anche domani, domenica 8 marzo, con degustazioni, incontri e masterclass che coinvolgeranno produttori, operatori del settore e appassionati.

La giornata inaugurale si è aperta con il taglio del nastro, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo del vino. Sono intervenuti Stefania Saccardi, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Enrico Ricci, presidente della Commissione Sviluppo Economico del Comune di Firenze, Roberto Scalacci, Direttore Generale Settore Agricoltura Regione Toscana, Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana, Aldo Cursano, presidente di PromoFirenze, accolti da Sandro Camilli, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, e Cristiano Cini, presidente di AIS Toscana

Degustazioni e approfondimenti alla Stazione Leopolda

Per due giorni la Leopolda diventa il cuore del vino toscano, con centinaia di etichette in degustazione e un fitto calendario di appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni regionali. In programma degustazioni guidate, approfondimenti tematici e le Wine School di AIS Toscana, percorsi pensati per raccontare territori, vitigni e denominazioni che rendono la Toscana una delle regioni vitivinicole più importanti al mondo.

Accanto alle degustazioni, il programma propone anche masterclass dedicate ai grandi vini italiani e momenti di conoscenza su birra, distillati e altre produzioni di qualità, confermando la vocazione della manifestazione come luogo di confronto e promozione dell’intero patrimonio enogastronomico regionale.

450 aziende nella guida “Eccellenza di Toscana”

Tra i momenti centrali dell’edizione 2026 anche la presentazione della guida “Eccellenza di Toscana”, il cui responsabile editoriale è Roberto Bellini ed è editata dal Gruppo Editoriale, pubblicazione che raccoglie e valorizza le migliori etichette della regione selezionate attraverso il lavoro di degustazione e analisi dei sommelier AIS. La guida rappresenta uno strumento di riferimento per operatori, appassionati e wine lover, offrendo una fotografia aggiornata della qualità e della varietà della produzione vitivinicola toscana. Sono presenti 450 aziende, i vini degustati sono stati 2145 valutati da 86 sommelier le cui degustazioni sono state svolte con i campioni anonimi.

“Eccellenza di Toscana è molto più di un evento – ha sottolineato il presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – è un momento di incontro tra produttori, professionisti e pubblico che consente di raccontare il valore dei territori e il lavoro delle aziende. La guida rappresenta il risultato di un percorso di selezione e approfondimento che ogni anno ci permette di valorizzare le eccellenze del vino toscano”.