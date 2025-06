Aperto il mercato agricolo di Campagna Amica a Firenze: 1000 mq dedicata alla filiera corta

Il mercato di Campagna Amica a San Frediano

Dopo un lungo intervento di ristrutturazione dei locali dell’ex Cartiera Verdi, all’ombra della trecentesca Porta San Frediano, è stato inaugurato oggi il nuovo mercato agricolo di Campagna Amica a Firenze, il più grande farmer market della Toscana secondo Coldiretti.

Mercato, enoteca e street food

Si tratta di una superficie multifunzionale di oltre 1.100 mq che vede al piano terra un mercato popolato da oltre 35 aziende agricole toscane, e da un’enoteca regionale con 44 aziende vitivinicole. Uno spazio dedicato alla filiera corta, alla vera cucina contadina e allo street food.

“Non è un caso se il nostro mercato regionale arriva a Firenze, in San Frediano – ha spiegato Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana – in una struttura che ha visto Coldiretti e Campagna Amica protagonisti di un forte investimento in termini di ristrutturazione di un ambiente, anche a testimoniare la nostra voglia di entrare facendo un progetto di riqualificazione urbana che ci mette all’interno della comunità. Noi non siamo qui come venditori, ma come membri della comunità fiorentina: è il mondo agricolo che si sposta da tutte le parti della regione per arrivare a Firenze e far parte della comunità”.

50 produttori agricoli e cooperative protagonisti

Con un’offerta di filiera corta fatta di carne, pesce, formaggi e latticini, uova, frutta, verdura, olio, birra, piante, fiori, erbe aromatiche, il mercato di Porta San Frediano sarà aperto tre volte alla settimana, “anche per dare senso alla continuità, alla freschezza delle produzioni – ha sottolineato Cesani – e per consentire ai produttori, non essendo commercianti ma produttori agricoli, di tornare nelle aziende e continuare a coltivare”.

Il nuovo mercato contadino infatti sarà aperto ogni mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 15.30, ospiterà circa cinquanta produttori agricoli e cooperative. Sui banchi del nuovo mercato si potrà trovare tutto il necessario per mettere in pratica i principi della dieta mediterranea: ortaggi e frutta di stagione, carne (bovino, ovino, suino, pollo) e pesce da Viareggio, vino, miele e formaggi ovicaprini e vaccini, salumi di ogni tipo e confetture, pasta e altro ancora.