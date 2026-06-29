“R-Estate con l’arte” tante attività per le famiglie nei musei delle Gallerie degli Uffizi

R-Estate

Torna anche per il 2026 “R-estate con l’arte!” il programma di visite e attività educative nei musei delle Gallerie degli Uffizi realizzato con il contributo di Unicoop Firenze.

Il progetto prevede un calendario di incontri tematici che permetteranno di scoprire in quanti modi si possono esplorare le straordinarie collezioni degli Uffizi, i fastosi ambienti di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

Agli Uffizi torna il percorso Uffizi “ai quattro sensi”, itinerario pensato per interagire con le opere d’arte non solo attraverso la vista anche attraverso gli altri sensi.

Chi si avvicina al museo per la prima volta, può invece sperimentare il percorso Uffizi: pronti…attenti…via! e conoscere la preziosa Tribuna, la prima sala dedicata ai capolavori.

Chi preferisce approfondire gli aspetti tecnici alla base di un dipinto, può invece partecipare al percorso Scopriamo i segreti dei pittori! e magari decidere di fare l’artista.

Anche a Palazzo Pitti un primo approccio con le collezioni sarà possibile con il percorso La Reggia delle meraviglie.

Per chi ama conoscere risolvendo indovinelli e prove, Esploratori a Palazzo Pitti è l’attività ideale: un’entusiasmante caccia al tesoro che si dirama nel tempo e nello spazio attraverso le opere di Palazzo Pitti.

Ditelo con i fiori è invece la nuova visita laboratoriale ispirata alla mostra Ferdinando Sarmi New York – Un viaggio nella moda da Firenze alla Fifth Avenue, in corso al Museo della Moda e del Costume: grandi e bambini collaboreranno per trasformare tessuti, colori e materiali di riciclo in una personalissima e colorata decorazione floreale da portare a casa.

Il Giardino di Boboli è invece il luogo perfetto per la caccia al tesoro prevista dal percorso Esploratori a Boboli, occasione per scoprire le varie zone del giardino e la storia delle famiglie che lo hanno vissuto e curato attraverso giochi e quiz.

Per partecipare occorre prenotarsi ed essere in possesso del biglietto d’ingresso al museo.

Le prenotazioni sono disponibili al link seguente: https://tickets.uffizi.it/catalog/81A59220-8C7D-556D-1709-019EAC455B16

Per maggiori informazioni contattare: ga-uff.scuolagiovani@cultura.gov.it

Palazzo Pitti

Il calendario di R-Estate 2026

Uffizi: pronti…attenti…via! La primissima volta dei bambini (6-10 anni) nel museo più famoso di Firenze! Si parte in laboratorio per un viaggio alla scoperta della Tribuna, il cuore segreto e più prezioso della Galleria. Poi saliremo insieme al museo per scoprirne alcuni tesori e capolavori tanto ammirati dalle persone di tutto il mondo.

Gli appuntamenti: sabato 4 luglio h 14:30, domenica 12 luglio h 14:30, sabato 25 luglio h 10:30

Uffizi ai 4 sensi. Itinerari speciali per poter “gustare” i capolavori degli Uffizi lasciandoci guidare dai nostri sensi così da vivere la bellezza dell’opera d’arte in una dimensione nuova: profumi, suoni, dettagli o sensazioni tattili che arricchiranno in modo nuovo la nostra esperienza di visita.

Gli appuntamenti: sabato 11 luglio h 10:30, domenica 19 luglio h 14:30.

Scopriamo i segreti dei pittori! Un interessante viaggio agli Uffizi alla scoperta delle attività che i grandi maestri, aiutati da giovani allievi, eseguivano per realizzare i capolavori che tutti conosciamo. Dopo un momento di conoscenza della tecnica e dei suoi affascinanti strumenti e colori, saliremo in Galleria per conoscere da vicino il nucleo più antico delle sue collezioni.

Gli appuntamenti: giovedì 23 luglio h 15:30, domenica 26 luglio h 10:30.

Esploratori a Palazzo Pitti. Pronti per un’avventura emozionante? Unisciti a noi per vivere un’esperienza didattica pensata per bambini e ragazzi, dove storia e arte si fondono in un gioco coinvolgente!

Esploreremo le magnifiche sale del palazzo, risolvendo indovinelli e cercando indizi che ci porteranno alla scoperta di opere d’arte straordinarie e racconti affascinanti: una entusiasmante caccia al tesoro che si dirama nel tempo e nello spazio grazie alle opere di Palazzo Pitti. Una mappa, 10 tappe: vi aspettiamo per scoprirle tutte!

Gli appuntamenti: sabato 4 luglio h 10:30, domenica 19 luglio h 10:30, sabato 25 luglio h 14:30.

La Reggia delle meraviglie. Un percorso che vi accompagnerà alla scoperta della storia di Palazzo Pitti, delle collezioni e delle famiglie di granduchi e re che hanno vissuto dal Cinquecento al Novecento in queste sontuose stanze, ricche di capolavori assoluti, quando la vita scorreva nel fasto e nella bellezza. Due simpatici burattini di legno aiuteranno le nostre educatrici a raccontare aneddoti divertenti della vita a Palazzo!

Gli appuntamenti: giovedì 9 luglio h 15:30, domenica 12 luglio h 10:30.

Ditelo con i fiori (Museo della Moda e del Costume). Visita e laboratorio creativo di scoperta della figura di un celebre stilista italiano Ferdinando Sarmi. Dopo aver scoperto da vicino i dettagli più curiosi e brillanti delle creazioni di Sarmi, passeremo dall’osservazione all’azione! Nel laboratorio creativo, grandi e bambini collaboreranno per trasformare tessuti, colori e materiali di riciclo in una personalissima e colorata decorazione floreale da portare a casa. Mettetevi in gioco: venite a scoprire come la moda può parlare la lingua della natura… perché a volte le parole non bastano, ed è meglio dirlo coi fiori!

Gli appuntamenti: sabato 11 luglio h 14:30, sabato 18 luglio h 10:30, domenica 26 luglio h 14:30.

Esploratori a Boboli. Un’attività di scoperta dei giardini e delle opere del Giardino di Boboli attraverso un’esperienza coinvolgente e dinamica. Il percorso consiste in una entusiasmante caccia al tesoro che si dirama non solo negli spazi del giardino, ma anche nel tempo, ripercorrendo la storia delle varie famiglie che hanno abitato nel palazzo e trasformato il giardino fino ad oggi.

Gli appuntamenti: giovedì 2 luglio h 16:45, giovedì 16 luglio h 16:45, sabato 18 luglio h 16:45, giovedì 30 luglio h 16:45.

Il Giardino di Boboli a Firenze