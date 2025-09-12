Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Rientro in classe: l’impegno di Oxfam in Toscana per contrastare l’abbandono scolastico

I progetti coinvolgeranno 3mila studenti di oltre 200 scuole toscane, con percorsi formativi ad hoc, laboratori e corsi di recupero

/ Redazione
Scuola

Con l’inizio del nuovo anno scolastico Oxfam torna in classe per coinvolgere più di 3mila studenti e oltre 200 scuole, istituzioni locali e associazioni in Toscana per contrastare l’abbandono degli studi, che riguarda l’8,8% degli alunni toscani e triplica nel caso di ragazzi con cittadinanza straniera.

In Italia l’abbandono del percorso formativo in anticipo riguarda circa 517 mila giovani e inoltre in Toscana lo scorso anno oltre il 40% di chi aveva terminato la scuola superiore non aveva raggiunto competenze di base adeguate in materie chiave come italiano e matematica.

“Per quanto i dati in Toscana negli ultimi anni siano in miglioramento resta ancora molta strada da fare – sottolinea Sibilla Filippi, responsabile del programma educazione trasformativa di Oxfam – Per questo, anche per il nuovo anno scolastico, il nostro impegno in diverse città toscane sarà rivolto prima di tutto a sostenere una scuola in grado di non lasciare indietro gli studenti più fragili, ma capace di intercettare e affrontare i nuovi bisogni. A partire dall’integrazione dei giovani di origine straniera, che oggi in oltre il 24% dei casi lasciano la scuola senza terminare gli studi”.

Favorire l’integrazione degli studenti di origine straniera

Per prevenire l’abbandono scolastico e favorire l’integrazione dei ragazzi con background migratorio, nelle scuole di Arezzo, Empoli e Bibbiena Oxfam offrirà corsi di recupero, supporto linguistico e scolastico, mediazione per studenti stranieri e aiuto psicologico per chi vive momenti di fragilità.

In particolare, a oltre 500 studenti degli Istituti compresivi IV Novembre di Arezzo e Empoli Ovest verrà proposto un diverso modello di apprendimento,π/mark] in cui saranno gli studenti, e non gli insegnanti, a muoversi tra diverse aule dedicate e allestite interamente per una specifica materia. Un approccio che nelle intenzioni di Oxfam è pensato per  aumentare la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi.

Ridurre il gap di genere a scuola

Oxfam lavora anche per ridurre il gap di genere a scuola, incoraggiando l’approccio di un sempre maggior numero di studentesse a percorsi di studio e professionali ancora caratterizzati da una marcata disparità di genere.

A Firenze oltre 300 ragazzi e ragazze di dodici classi delle scuole superiori grazie al progetto “Ecosistemi” parteciperanno a un innovativo percorso di scoperta e approfondimento delle opportunità di prosecuzione degli studi attraverso l’incontro con ricercatori e docenti dell’ateneo fiorentino, laboratori e corsi presso la Campus Dynamo Academy di Pistoia e l’Innovation Center di Firenze. Un’occasione unica per avvicinarsi, ad esempio, a materie come l’Internet of Things, l’ingegneria elettronica e le sue applicazioni in campo energetico, sanitario e nello sviluppo di start up digitali.

Inoltre il progetto Ecoality introdurrà nelle classi temi come la giustizia di genere e climatica, offrendo ai docenti percorsi e strumenti innovativi per integrare questi temi molto sentiti dai giovani, con l’obiettivo di favorire e sostenere consapevolezza e partecipazione degli studenti.
Il percorso formativo dal 10 settembre al 7 novembre proporrà ai docenti nuovi strumenti e metodi per rendere sempre più consapevoli gli studenti.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Ilaria Giannini

Caro libri scolastici: la spesa per le famiglie aumenta. La Toscana riapre il bando "Libri gratis"

Secondo il Codacons la spesa media sarà di 580 euro per le medie e 1.250 per le superiori. La Regione ha riaperto fino al 3 ottobre la misura per le famiglie con Isee fino a 15.800 euro

Attualità / Raffaella Galamini

Ritorno sui banchi con i cellulari spenti, in alcuni istituti toscani erano già banditi da tempo

Armadietti, cassettiere e contenitori sulle cattedre dove riporre gli smartphone: così nelle scuole ci si organizza alla luce della circolare ministeriale

Attualità / Redazione

All'ospedale di Livorno il primo intervento di ricostruzione della cavità uterina

L'operazione è stata condotta con tecniche mininvasive su una paziente livornese affetta da una rara malformazione congenita nota come "doppio utero", che interessa circa una donna su 3mila

Attualità

Treni, dal 15 settembre operativo il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

“Toscana tutto l’anno”: nasce il calendario condiviso di rievocazioni storiche, tradizioni e folclore

Cultura / Raffaella Galamini

Alle origini della festa della Rificolona, quel pellegrinaggio a piedi dall’Impruneta a Firenze

Enogastronomia / Redazione

Livorno festeggia il Cacciucco Pride 2025: tre giorni di gusto e tradizione

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.