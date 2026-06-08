Support Your Local Festival: la musica alternativa italiana protagonista al Parco delle Cascine

Laila Al Habash

Torna al Parco delle Cascine di Firenze “Support Your Local Festival”, la rassegna organizzata da Progeas Family che animerà lo spazio estivo Ultravox.

Tutti appuntamenti a ingresso gratuito che vedranno alternarsi sul palco artisti del calibro di Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini.

Giovedì 11 giugno in concerto Gemello, rapper romano e artista poliedrico capace di fondere il linguaggio del rap con suggestioni più vicine alla tradizione cantautorale italiana. Un percorso artistico unico, iniziato con il TruceKlan e maturato nel tempo verso sonorità sempre più personali e riconoscibili.

Il 18 giugno toccherà invece a Dani Faiv, esponente della Machete Crew e tra i nomi più apprezzati della nuova generazione rap italiana. Un concerto pensato per gli appassionati del genere, tra ricerca sonora, sperimentazione e forte impatto scenico.

Venerdì 19 giugno salirà sul palco Laila Al Habash, una delle voci più interessanti dell’attuale panorama indie-pop. L’artista italo-palestinese mescola rap, R&B e pop alternativo in un linguaggio musicale che attraversa italiano, arabo e inglese. Negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, arrivando ad aprire i concerti di Coldplay e Lana Del Rey.

Il calendario proseguirà sabato 11 luglio con Ugo Crepa, artista capace di intrecciare rap, new soul e funk, mentre giovedì 16 luglio spazio a Valerio Lundini & i VazzaNikki, progetto musicale che riflette l’ironia surreale e il gusto per il nonsense del celebre comico romano.

Il giorno successivo sarà protagonista Babaman, storico interprete della scena reggae italiana, reduce dalla pubblicazione del nuovo album Io non lo so cos’è l’arte.

A chiudere la rassegna, giovedì 23 luglio, saranno due autentici pesi massimi del rap italiano: Kaos ed Egreen.

Ogni serata sarà arricchita dalle esibizioni di artisti locali, realizzate in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio Mic Roll e Volont Music, e si concluderà con dj set affidati a protagonisti della scena musicale fiorentina.

Gemello

Il programma

Giovedì 11 giugno: Gemello

Giovedì 18 giugno: Dani Faiv

Venerdì 19 giugno: Laila Al Habash

Sabato 11 luglio: Ugo Crepa

Giovedì 16 luglio: Valerio Lundini & VazzaNikki

Venerdì 17 luglio: Babaman

Giovedì 23 luglio: Kaos & Egreen