Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

Support Your Local Festival: la musica alternativa italiana protagonista al Parco delle Cascine

Nello spazio estivo Ultravox di Firenze appuntamenti a ingresso gratuito che vedranno alternarsi sul palco artisti del calibro di Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini & i VazzaNikki

/ Redazione
Laila Al Habash

Torna al Parco delle Cascine di Firenze “Support Your Local Festival”, la rassegna organizzata da Progeas Family che animerà lo spazio estivo Ultravox.

Tutti appuntamenti a ingresso gratuito che vedranno alternarsi sul palco artisti del calibro di Gemello, Dani Faiv, Laila Al Habash e Valerio Lundini.

Giovedì 11 giugno in concerto Gemello, rapper romano e artista poliedrico capace di fondere il linguaggio del rap con suggestioni più vicine alla tradizione cantautorale italiana. Un percorso artistico unico, iniziato con il TruceKlan e maturato nel tempo verso sonorità sempre più personali e riconoscibili.

Il 18 giugno toccherà invece a Dani Faiv, esponente della Machete Crew e tra i nomi più apprezzati della nuova generazione rap italiana. Un concerto pensato per gli appassionati del genere, tra ricerca sonora, sperimentazione e forte impatto scenico.

Venerdì 19 giugno salirà sul palco Laila Al Habash, una delle voci più interessanti dell’attuale panorama indie-pop. L’artista italo-palestinese mescola rap, R&B e pop alternativo in un linguaggio musicale che attraversa italiano, arabo e inglese. Negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, arrivando ad aprire i concerti di Coldplay e Lana Del Rey.

Il calendario proseguirà sabato 11 luglio con Ugo Crepa, artista capace di intrecciare rap, new soul e funk, mentre giovedì 16 luglio spazio a Valerio Lundini & i VazzaNikki, progetto musicale che riflette l’ironia surreale e il gusto per il nonsense del celebre comico romano.

Il giorno successivo sarà protagonista Babaman, storico interprete della scena reggae italiana, reduce dalla pubblicazione del nuovo album Io non lo so cos’è l’arte.

A chiudere la rassegna, giovedì 23 luglio, saranno due autentici pesi massimi del rap italiano: Kaos ed Egreen.

Ogni serata sarà arricchita dalle esibizioni di artisti locali, realizzate in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio Mic Roll e Volont Music, e si concluderà con dj set affidati a protagonisti della scena musicale fiorentina.

Gemello

Il programma

Giovedì 11 giugno: Gemello
Giovedì 18 giugno: Dani Faiv
Venerdì 19 giugno: Laila Al Habash
Sabato 11 luglio: Ugo Crepa
Giovedì 16 luglio: Valerio Lundini & VazzaNikki
Venerdì 17 luglio: Babaman
Giovedì 23 luglio: Kaos & Egreen

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

Claudio Baglioni rimanda il tour al 2027: ecco le nuove date in Toscana

La causa è una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure

Musica / Redazione

Serravalle Jazz 2026: la Rocca di Castruccio ospita Pieranunzi, Omar Sosa e Nico Gori

Dal 23 al 26 agosto quattro giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, a cui si affiancano incontri con gli artisti, seminari e presentazioni di libri

Musica / Costanza Baldini

All’alba della felicità: alla Pieve di Romena un evento unico con Gloria Campaner e Paolo Ruffini

Domenica 19 luglio all’alba, all'interno della rassegna "Naturalmente Pianoforte" si terrà la prima assoluta di “Mi Manchi. L’alba della mia felicità” protagonisti la musica e le parole di Gloria Campaner e Paolo Ruffini

Musica

Naturalmente pianoforte 2026: il concerto per gli alberi di Gloria Campaner

Musica

Giorgio Canali tra musica e anarchia nel documentario "Con la pioggia dentro"

Musica

Un disco per riscoprire la bellezza del mondo: il viaggio sonoro dei Palomar

Musica

L'esordio solista di Mario Evangelista in “Da Capo”: un viaggio tra corde e rinascita

Musica

Opel Firenze Rocks 2026: tutte le novità di un festival sempre più internazionale

Musica

La vita tra "Cielo e sfacelo" di Andrea Mastropietro in arte L'Albero

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Il Pavimento del Duomo di Siena si svela: arte, fede e iniziative per l’Anno di San Francesco

Musica / Redazione

Firenze On Stage e Jazz Club accendono il Teatro Niccolini con una notte tra world music, jazz ed elettronica

Cultura / Redazione

“Giorni di Tuono”: a Pisa il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.