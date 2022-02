Dieci cose da sapere sul green pass e l’accesso ai negozi. Ecco cosa cambia dall’1 febbraio

green pass

È sempre più difficile orientarsi tra le tante regole anti contagio in vigore (e che è necessario rispettare). Pur dovendo fare i conti con i numerosi contagi delle ultime settimane – a cui fortunatamente non corrisponde un appesantimento delle terapie intensive – dobbiamo tener presente che, oltre a quelle esistenti, ci sono nuove norme nazionali che saranno attuate con scadenze temporali differenti, in Toscana come altrove. Cerchiamo quindi di riepilogare cosa cambia a partire da oggi, martedì primo febbraio .

1) Validità del green pass

Il green pass, da oggi, avrà una validità ridotta a 6 mesi (anziché i 9 precedentemente previsti). Il provvedimento ha anche un effetto retroattivo. È inoltre ormai certa l’estensione della validità del booster, ma ancora non si sa se i certificati saranno prorogati al 31 marzo o oltre quella data. Infatti chi ha fatto la terza dose a settembre si vedrà scadere il certificato a marzo senza poterlo rinnovare. Da qui la necessità di prorogarlo.

2) Negozi per cui è necessario accedere con green pass base

Da oggi è necessario presentare il proprio QR code (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) per entrare nei principali uffici e attività (tra cui poste, banche, uffici pubblici, tabaccai, librerie, eccetera) . I titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso del green pass, ma possono effettuare dei controlli a campione.

3) Negozi a libero accesso

Resta consentito il libero accesso, tra gli altri, nei negozi di generi alimentari (supermercati compresi), in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie e ottiche . I titolari di questi esercizi devono però verificare che i clienti non consumino alimenti e bevande sul posto.

4) Obbligo vaccinale per gli over 50

Da oggi per gli over 50 scatta il vaccino obbligatorio. Chi non si vaccinerà sarà sanzionato con una multa una tantum di 100 euro. Saranno esentate le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute. I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione e le multe saranno inviate dall’Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della salute.

5) Pass rafforzato per andare al lavoro

Non da oggi, bensì dal 15 febbraio, entrerà in vigore l’obbligo del super green pass (ovvero quello “rafforzato”) per tutti i lavoratori over 50 . Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi non presenterà la documentazione sarà invece considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.

6) Regole per la scuola

Ad oggi non ci sono novità per quel che riguarda la scuola, anche se nuove regole potrebbero essere decise già a partire dai prossimi giorni. Per il momento, dunque, nelle medie e superiori la classe andrà in didattica a distanza a partire da tre contagi; per nidi e scuole dell’infanzia al momento è sufficiente un positivo per restare a casa (anche per chi è guarito dal Covid). I nuovi provvedimenti (ancora tutti da decidere) dovrebbero prevedere l’estensione alle elementari delle regole già in vigore per medie e superiori e l’equiparazione del sistema delle quarantene a quello già in vigore per tutti i cittadini (niente isolamento per chi è guarito o vaccinato da meno di 120 giorni o ha fatto il booster, 5 giorni per chi è vaccinato e guarito da più di 4 mesi, 10 giorni per i non vaccinati).

7) Proroga su concerti e discoteche

Fino al 10 febbraio le discoteche rimarranno chiuse e saranno vietati i concerti e le feste all’aperto.

8) Mascherina obbligatorie

Per i prossimi dieci giorni, cioè fino al 10 febbraio, è stato [/mark]prorogato l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca[/mark].

9) Il super green pass

Il pass “rafforzato” – che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione – resta obbligatorio per accedere a musei, alberghi, eventi sportivi (stadi e palazzetti), mostre, teatri, ristoranti (non solo al chiuso, ma anche all’aperto), mezzi di trasporto pubblici, fiere, congressi, piscine, centri natatori, centri benessere anche all’aperto e impianti sciistici .

10) Il pass per viaggiare in Europa