Taste 2024, nuovi spazi in Fortezza e l’anteprima del pollaio domestico

Il pollaio domestico dell’azienda toscana Giannoni & Santoni sarà presentato a Taste

Nuovi spazi in Fortezza da Basso, una selezione di 640 aziende e un’anteprima a dir poco singolare: il pollaio domestico di design. Questo il biglietto da visita di “Taste. In viaggio con le diversità del gusto“. Il salone di Pitti Immagine, giunto alla sua 17° edizione, si svolgerà dal 3 al 5 febbraio 2024.

All’ultima edizione, a febbraio 2023, Taste ha registrato circa 10.000 visitatori, di cui 7.050 operatori del settore (di questi circa 6.000 sono stati i buyer). I numeri dall’estero hanno raggiunto quasi 600 compratori da 50 paesi di provenienza (+20%).

I mercati esteri più rappresentati sono stati Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Austria, Spagna, Olanda, Belgio, Lituania .

“Colors are served!” è il tema della campagna adv del 2024. Gli ingredienti protagonisti sulle tavole sono diventati simboli colorati a indicare la grande varietà di sapori offerta dal percorso espositivo della manifestazione.

In mostra le eccellenze artigianali e produzioni innovative del food, beverage e home design per la tavola , oltre 100 le realtà che si presentano per la prima volta a Taste. Si amplia il percorso espositivo con il coinvolgimento del Padiglione delle Ghiaia.

Il nuovo percorso di Taste

Il Taste Tour parte dal Piano Attico del Padiglione Centrale dove a spiccare è la presenza dei salati. Più ampio lo spazio al Piano Terra del Padiglione Centrale dedicato a una selezione di prodotti per speciali momenti di consumo: colazioni, brunch e spuntini. Spazio anche alla sezione Taste Tools con accessori per la tavola e per la cucina, tra tecnologia e lifestyle.

Nel Padiglione Cavaniglia la panoramica sui dolci, accanto al Taste Spirits con 24 etichette artigianali di gin, vermouth e amari.

Taste

Nel nuovo spazio del percorso espositivo si segnala l’area speciale al Padiglione delle Ghiaia. Qui si concentreranno le attività parallele a quelle espositive: l’Unicredit Taste Arena con i Ring di Davide Paolini, i Talks e gli eventi in programma; il ristorante a cura di “Filippo – Ristorante a Pietrasanta” tra eventi e degustazioni; e infine il Taste Shop dove acquistare i prodotti visti in fiera.

L’ingresso in manifestazione sarà da Porta Faenza, mentre l’uscita avverrà attraverso Porta Santa Maria Novella. Inoltre, a partire da questa edizione anche gli spazi dell’Area Monumentale della Fortezza ospiteranno una serie di progetti e partecipazioni speciali.

La crescita di Taste, non solo numeri

“Taste continua a crescere, ma non solo in termini quantitativi – commenta Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine -. In 17 edizioni, il numero delle aziende presentate è ovviamente salito, ma le sempre più numerose richieste di partecipazione al salone vengono selezionate in maniera accurata attraverso le maglie strette della qualità, pensando alle esigenze del nostri interlocutori, vale a dire professionisti del mondo food sempre più internazionali e preparati. Per questo oggi Taste è una manifestazione che riunisce in un unico contesto sia le piccole realtà di nicchia sia le aziende più strutturate che riescono a soddisfare mercati più ampi pur mantenendo intatte qualità e artigianalità. Marchi cult che non ci stanchiamo mai di scoprire e di far scoprire”.

Grazie al supporto di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE attesa a Firenze una delegazione di buyer e operatori dei più importanti negozi specializzati, aziende della distribuzione food, department store e importatori di eccellenze italiane , da mercati come Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Corea del Sud, Cina, Regno Unito, Germania, Olanda, Francia, Belgio, Austria, Hong Kong, Svizzera, Irlanda, Scandinavia, Paesi Baltici, Repubblica Ceca.

A questi si aggiungono i buyer del programma di incoming sostenuto da Pitti Immagine, in arrivo da Giappone, Brasile, India, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Slovacchia, Lussemburgo, Olanda.

Il pollaio domestico fa tendenza

New Egg è il nuovo progetto dell’azienda toscana Giannoni & Santoni: la collezione di pollai domestici del duo artistico Vedovamazzei in un progetto a cura di Nicolas Ballario e con il prezioso contributo del produttore di uova di alta qualità Paolo Parisi sarà esposto in Fortezza, alla Sala della Volta.

Prima espressione di Off, nuovo marchio dell’universo Giannoni & Santoni nato proprio con la volontà di dare origine a oggetti, opere, prodotti fuori dagli schemi e orientati a ripensare un nuovo rapporto con la natura.

Coldiretti e l’olio Toscano IGP a Taste

Coldiretti partecipa al salone con uno spazio speciale all’Area Monumentale (Sala dell’Arco e Corridoio dell’Arco), in cui organizzerà eventi per approfondire i temi più attuali dell’agroalimentare. Con la collaborazione di Unaprol, Fondazione Evoo School Italia e Consorzio dell’olio Toscano IGP verranno proposte masterclass e training esperienziali per operatori/buyer e per visitatori/consumatori.