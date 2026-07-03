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Morellino del Cuore: svelate le dieci etichette scelte dai sommelier della ristorazione stellata

La quarta edizione del progetto, promosso dal Consorzio di tutela, celebra l’evoluzione della Docg e introduce per la prima volta la categoria “Superiore”

/ Marta Mancini

Sono stati svelati i vini selezionati per la quarta edizione di “Morellino del Cuore“, l’atteso progetto nato dalla sinergia tra il Consorzio di tutela Morellino di Scansano e i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per la valorizzazione della storica denominazione maremmana, si propone di fotografare l’evoluzione qualitativa del territorio attraverso un confronto costruttivo e mai competitivo.

I sommelier

A guidare la selezione di quest’anno è stata una commissione d’assaggio composta da sei tra i più autorevoli e noti sommelier della ristorazione stellata italiana: Andrea De Luca (Enoteca Pinchiorri, tre stelle Michelin), Luca Bracali (Bracali, una stella), Federico Latta (Taverna Estia, due stelle), Enrico Moschella (George Restaurant, due stelle), Rudy Travagli (Enoteca La Torre, due stelle) e Andrea Puliga (Ristorante Iris, una stella).

I 10 “Morellino del Cuore”

I sei professionisti hanno degustato e selezionato i 10 “Morellino del Cuore” 2026, suddivisi in quattro categorie che raccontano le diverse sfumature e anime della denominazione. Per la categoria Annata: Tenuta Pietramora – Germile 2024; Cantina 8380 – 8380 2024; Doga delle Clavule – Doga delle Clavule 2024.

Per la categoria Superiore: Roccapesta – Roccapesta 2023; Conte Guicciardini – I Massi 2023; Morisfarms – MDS 2023. Per la categoria Riserva: Cantina Vignaioli di Scansano – Roggiano Riserva 2022; Terenzi – Madrechiesa 2022; Val delle Rose – Poggio al Leone 2022. E, infine, per la categoria Vecchia Annata: La Fattoria di Magliano – Heba 2009.

La novità di questa edizione

Bernardo Guicciardini Calamai – © Consorzio Morellino di Scansano

Per il presidente del Consorzio Bernardo Guicciardini Calamai, “Morellino del Cuore è diventato negli anni uno dei progetti più significativi promossi dal Consorzio per la valorizzazione della denominazione. E questa edizione assume inoltre un significato particolare perché, grazie alla recente modifica del disciplinare, è stato possibile inserire per la prima volta la categoria Morellino Superiore. Un’importante novità che arricchisce ulteriormente il progetto e testimonia il percorso di crescita e di continua evoluzione della nostra denominazione”.

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