PrimAnteprima e BuyWine: la Toscana del vino presenta le sue eccellenze, tra sostenibilità e nuovi mercati

La conferenza stampa di PrimAnteprima e Buy Wine - © Ilaria Costanzo

La Toscana del vino riafferma il proprio primato puntando su un binomio inscindibile: qualità e sostenibilità. Il comparto vitivinicolo si conferma asse portante dell’economia rurale toscana, rappresentando il 12% del valore della produzione agricola totale a fronte di una media nazionale del 9%. Con oltre 23mila ettari coltivati a biologico, la regione guida la transizione green nazionale: il 38% del vigneto regionale è bio, una quota che rappresenta ben il 17% dell’intera superficie vitata biologica italiana.

Se il volume produttivo si attesta a 2,2 milioni di ettolitri — un calo fisiologico e programmato rispetto all’annata record 2024, frutto di una precisa strategia di governance concordata tra Regione e Consorzi che privilegia il valore sul volume, oltre che una diretta conseguenza dei noti impatti climatici — la solidità del ‘modello Toscana’ è garantita da un patrimonio di filiera d’eccellenza, che vede il 97% della superficie vitata a denominazioni DOP, contro una media nazionale del 65%.

Questi sono solo alcuni dei dati della fotografia scattata ISMEA nel report che verrà presentato durante “PrimAnteprima” in programma venerdì 13 febbraio al Cinema La Compagnia di Firenze, la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, atteso momento in cui stampa di settore e addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani. Il ricco calendario degli eventi legati al vino prosegue con Buywine Toscana, in programma l’11 e 12 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze, la vetrina BtoB dedicata agli operatori internazionali. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l’organizzazione di PromoFirenze con il coordinamento della comunicazione, l’ufficio stampa e i social curati da Fondazione Sistema Toscana.

“Prima di tutto – ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani – vorrei ringraziare tutti i soggetti che, insieme alla Regione, rendono possibile l’organizzazione di questi eventi. Dalle agenzie regionali alla Camera di Commercio di Firenze, al mondo dei Consorzi e quello associativo. Tutti uniti in questo doppio appuntamento, nato proprio per concentrare in un periodo dell’anno la promozione e la valorizzazione delle produzioni dei vari territori. I dati rispecchiano una situazione estremamente vitale, nonostante la situazione economica complicata a livello globale”. “Quest’anno tra l’altro – ha aggiunto Giani – ricorre il 310° anniversario del bando di Cosimo III, considerato la prima legge sulle denominazioni d’origine al mondo. Il Granduca di Toscana definì per editto i confini di quattro zone vinicole d’eccellenza: Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra. La tutela e la cultura dell’esportazione del vino nascono in Toscana, a tutela del consumatore. Iniziamo domani al Teatro della Compagnia con PrimAnteprima, con il primo appuntamento all’insegna di una Toscana che punta e investe sulla propria qualità”.

“Il mercato del vino – ha detto l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – sta attraversando un momento molto delicato: siamo di fronte a un tornante decisivo della nostra storia, nel quale è necessario comprendere fino in fondo la portata e le tendenze dei fenomeni in atto. Il calo dei consumi, gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico e le nuove barriere agli scambi internazionali delineano un quadro complesso e turbolento. In questo contesto, iniziative come PrimAnteprima e BuyWine assumono un valore ancora più strategico: dobbiamo insistere con determinazione sulla promozione e aprirci a nuovi mercati, puntando con decisione sulle esperienze e sull’enoturismo come leva competitiva. La Toscana, modello autentico di DOP Economy, ha tutte le carte in regola per affrontare questa fase investendo in qualità, identità e innovazione. Anche dall’Unione Europea arrivano segnali interessanti, con strumenti e politiche di sostegno all’enoturismo che possono rafforzare il nostro percorso. Continueremo a lavorare al fianco delle imprese e ad investire per rendere il comparto vitivinicolo toscano ancora più competitivo e protagonista sui mercati internazionali”.

Il programma di PrimAnteprima

Venerdì 13 febbraio dalle 10.30, il Cinema La Compagnia di Firenze ospita PrimAnteprima 2026. Il convegno inaugurale, intitolato “Presente e futuro del vino: la via toscana in un mondo che cambia, velocemente“, sarà aperto dai saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana e di Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze. Il focus si sposterà poi sull’analisi dei mercati con l’intervento di Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Filiere e Analisi dei Mercati di ISMEA, che presenterà i dati aggiornati su scenari e trend del vino toscano contenuti nella ricerca realizzata ad hoc per PrimAnteprima. Il dibattito proseguirà con gli interventi tecnici di Andrea Rossi, presidente di A. VI.TO (Associazione Vini Toscani DOP e IGP), Claudio D’Onofrio, presidente di Tos.Co.Vit (Associazione Intesa Vitivinicola Toscana), e Gennaro Giliberti, dirigente Settore Produzioni agricole Regione Toscana.

A seguire la tavola rotonda su qualità e territorio che vedrà la partecipazione di Nicola Prudente (Tinto), conduttore di Decanter Rai Radio 2 e Linea Verde Italia Rai 1, di Ilaria Lorini, miglior Sommelier d’Italia AIS 2025 e di Donatella Cinelli Colombini fondatrice del “Movimento del turismo del vino”.

Le conclusioni sono affidate a Leonardo Marras, assessore all’Economia, al Turismo e all’Agricoltura della Regione Toscana. A chiusura, l’assessore Marras insieme al presidente di ASET (Associazione Stampa Enogastroalimentare Toscana), Leonardo Tozzi, consegnerà il Premio Kyle Phillips intitolato al giornalista prematuramente scomparso e ogni anno assegnato dall’Associazione a un collega che abbia incarnato l’approccio di franchezza, curiosità professionale e mancanza di pregiudizi. Modera Simona Bellocci, caporedattore di intoscana.it. Sarà possibile seguire i lavori di PrimAnteprima sui siti e i canali social di Regione Toscana, intoscana.it, BuyWine e della Camera di Commercio di Firenze.

La Settimana delle Anteprime di Toscana

La Settimana delle Anteprime di Toscana 2026 prosegue con un viaggio tra i territori: il 14 e 15 febbraio i riflettori si sposteranno a Montepulciano per l’Anteprima del Nobile, seguiti dalla due giorni della Chianti Classico Collection alla Leopolda di Firenze il 16 e 17 febbraio. Mercoledì 18 sarà la volta de L’Altra Toscana al Palazzo degli Affari mentre il 19 protagonisti Chianti Lovers & Rosso Morellino alla Fortezza da Basso. La chiusura il 20 febbraio con il Valdarno di Sopra Day nella suggestiva location de Il Borro.

A BuyWine 190 aziende toscane e 175 buyers internazionali

L’11 e 12 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze torna Buywine Toscana, la vetrina internazionale giunta alla 16° edizione, dedicata agli incontri BtoB tra aziende vitivinicole toscane e compratori esteri. L’edizione 2026 vedrà incontrarsi 190 le aziende toscane, selezionate tramite bando regionale, 175 buyer provenienti da 49 Paesi, 25 dei quali parteciperanno per inserire per la prima volta vini toscani nei propri portfoli.

Le principali delegazioni per l’edizione 2026 provengono da USA e Canada, che si confermano tra i Paesi di maggiore interesse, nonostante una fase di prudenza legata alle difficoltà del mercato interno, pur mantenendo alto il gradimento verso i vini toscani. Rilevante anche la presenza di operatori dai Paesi del Mercosur e dall’America Latina. L’Asia sarà rappresentata sia da mercati consolidati come Cina, Singapore, Giappone e Corea del Sud, sia da Paesi con un interesse emergente come Thailandia, Vietnam e Malesia. Si conferma inoltre la tendenza europea, che evidenzia un crescente interesse nei Paesi dell’Europa centro-orientale, in particolare Polonia e Repubblica Ceca, e nell’Area Scandinava (Danimarca, Svezia e Norvegia).

Questa edizione si colloca in un contesto internazionale in cui gli accordi di libero scambio stanno contribuendo a ridurre in maniera significativa le barriere tariffarie per i prodotti agroalimentari europei. L’Accordo di Partnership tra Unione Europea e Mercosur prevede la progressiva riduzione o eliminazione dei dazi su numerosi prodotti, tra cui il vino, favorendo un accesso più competitivo ai mercati di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Parallelamente, l’avanzamento dei negoziati tra Unione Europea e India punta a una significativa riduzione dei dazi su vini e bevande alcoliche, aprendo prospettive in un mercato ad alto potenziale di crescita.

Al termine di Buywine sono in programma wine tour riservati ai buyer, organizzati in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e i Consorzi Chianti Colli Fiorentini, Vino Toscana e Chianti Classico. Inoltre, grazie alla collaborazione con Promovito, associazione che riunisce undici consorzi regionali, saranno realizzati ulteriori due tour con visite in azienda e masterclass dedicate.

Il Concours Mondial de Bruxelles

Per le aziende partecipanti a Buywine Toscana torna la possibilità di far partecipare i propri vini al prestigioso Concours Mondial de Bruxelles, uno dei più autorevoli premi enologici al mondo. A conferma dell’altissimo profilo qualitativo dei vini regionali, i dati del Concorso mostrano un trend in costante crescita per le etichette partecipanti e la relativa assegnazione delle medaglie. Nel 2025, su 65 vini presentati, sono state assegnate ben 24 le medaglie (1 Gran Gold Medal, 12 Gold Medal e 11 Silver Medal), con una percentuale di medagliati del 36,92%, percentuale in continua crescita negli ultimi 3 anni, così come il numero di vini partecipanti. Si tratta di un riconoscimento che garantisce credibilità internazionale e un immediato impatto commerciale, in grado di attirare buyer e consumatori grazie alla garanzia data dal rigoroso sistema di degustazione alla cieca effettuato da professionisti provenienti da 56 Paesi.