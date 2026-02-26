Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Visite in frantoio e cene negli uliveti: la Toscana è regina dell’oleoturismo

È online il secondo Rapporto sul turismo dell’olio curato da Roberta Garibaldi: crescono le esperienze legate all’extravergine e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale

/ Marta Mancini
La campagna di Suvignano, in provincia di Siena - © Marta Mancini

La Toscana si conferma al vertice dell’oleoturismo italiano, con il 29% delle preferenze espresse dai turisti nel “Secondo Rapporto sul turismo dell’olio 2025”, promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, a cura di Roberta Garibaldi.

Davanti a Puglia (28%), Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), la nostra regione incarna l’eccellenza di un patrimonio unico: paesaggi, cultivar e un’offerta esperienziale che coniuga tradizione, cultura e innovazione.

Il rapporto

Il report, che analizza il mercato domestico e quelli esteri di Germania, Francia, Austria e Svizzera, evidenzia come i turisti italiani privilegino visite guidate in frantoi e aziende olivicole (11%), degustazioni abbinate a prodotti locali (12%) e acquisti diretti (20%). Cresce però l’interesse per attività immersive: dalla raccolta delle olive (9%) agli itinerari tra ulivi secolari (8%), fino alle cene negli uliveti, desiderate dal 71% degli intervistati.

La visita a frantoi storici, ipogei o dimore storiche risulta particolarmente attrattiva per il pubblico italiano (65%), ma suscita interesse anche nei mercati tedesco e francese (55%), mentre appare meno centrale in Austria e in Svizzera (46%). Analogamente, l’approfondimento della storia, delle tradizioni e delle curiosità aziendali attraverso il contatto diretto con i produttori registra il valore più elevato in Italia (58%), a fronte di livelli più contenuti negli altri mercati (38–44%).

Le attività culturali e artistiche all’interno delle aziende olivicole mostrano un gradiente simile: l’interesse è più marcato nei mercati italiano (54%) e francese (42%), mentre è più contenuto tra i turisti tedeschi (41%), austriaci e svizzeri (38%).

L’oleoturismo come volano per le aree rurali

Gli uliveti del Chianti Classico Dop

“Il Secondo Rapporto sul Turismo dell’Olio conferma che l’oleoturismo non è una moda passeggera, ma una leva strategica per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle aree rurali – dichiara Michele Sonnessa. presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio -. L’olio Evo è più di un prodotto: è paesaggio, biodiversità, cultura viva e racconto delle comunità. Per trasformare l’interesse dei turisti in valore reale, serve un’ offerta strutturata e di qualità“.

“L’olio extravergine di oliva non è solo un prodotto alimentare: è cultura, paesaggio, identità e racconto dei territori. L’oleoturismo rappresenta oggi una leva strategica per la rigenerazione delle aree rurali e per il rafforzamento del legame tra comunità, visitatori e filiera produttiva” afferma Roberta Garibaldi a capo del team che ha svolto il lavoro di ricerca, allargando l’orizzonte geografico rispetto ai risultati del primo Rapporto (2023) che era stato focalizzato sul mercato domestico.

Crescita nazionale

Il boom dell’oleoturismo (+37,1% di partecipazione tra 2021 e 2024) posiziona la Toscana come motore di sviluppo rurale sostenibile. Il paesaggio olivicolo non è solo attrattiva turistica, ma leva contro lo spopolamento delle aree interne e per la tutela della biodiversità. La disponibilità a pagare per un tour con degustazione oscilla tra 20 e 40 euro (ideale per i mercati europei), con nicchie premium per gli americani fino a 100 euro.

Strategie per il futuro

La lavorazione dell’olio EVO al Frantoio del Monte Pisano

Il rapporto traccia strategie chiare: educare sulle cultivar, segmentare l’offerta per prezzi e pubblici, comunicare con AI e social (Instagram ispira il 46% degli italiani). Questo significa trasformare uliveti in spazi di rigenerazione: destagionalizzazione dei flussi, filiere corte e valore aggiunto per olivicoltori. Un modello che unisce economia, identità e sostenibilità, rendendo l’olio EVO protagonista di un turismo responsabile.​​

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

I distretti biologici toscani salgono a dodici: nasce quello Aldobrandesco

Riconosciuta la nuova realtà che riunisce i comuni grossetani di Pitigliano, Sorano, Semproniano, Castell’Azzara e Roccalbegna, le aziende agricole del territorio e le comunità locali

Enogastronomia / Marta Mancini

Drusilla Foer è la protagonista del nuovo spot dell’Olio Toscano IGP

La cantante, attrice e performer fiorentina porta ironia ed eleganza in tv con la nuova campagna di comunicazione realizzata dal Consorzio

Made in Toscana / Marta Mancini

Dalla Toscana a New York, Ager Oliva porta nel mondo la rinascita degli uliveti

Dalle colline di Pistoia all'America, fino alla Germania: la startup nata con l'obiettivo di rigenerare terreni abbandonati conquista la scena internazionale

Enogastronomia

Alla Tenuta di Forci il futuro è nel segno dell'agricoltura rigenerativa

Enogastronomia

I 20 anni dell'olio Dop Lucca e le sfide future per far crescere la produzione

Storie

Rigenerazione urbana a Seggiano nel segno di San Bernardino con il progetto "oleoSanber"

Enogastronomia

Le Anteprime Toscane accendono i riflettori sul Valdarno di Sopra DOC

Enogastronomia

Chianti Lovers e Morellino di Scansano, l'anteprima delle nuove annate

Enogastronomia

L’Altra Toscana fa squadra: qualità, territori e nuove sfide del vino “diffuso”

Enogastronomia

Chianti Classico Collection, il vino come identità culturale

Enogastronomia

Nobile di Montepulciano, radici e futuro. 4.5 stelle all'annata 2023

Enogastronomia

Vino, la Toscana si presenta: nuove sfide per affrontare il mercato che cambia

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

In piazza Duomo a Firenze tre cantieri di restauro per un investimento di oltre 60 milioni di euro

Ambiente / Clara D'Acunto

Salvare il Fratino, la specie sentinella delle spiagge a rischio estinzione: la Toscana nel progetto europeo

Viaggi / Clara D'Acunto

Alla scoperta dell’isola del carcere: aperte le prenotazioni per visitare Gorgona

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.