Valli del Pesa e Virginio: al via il progetto di paesaggio per valorizzare il territorio e il suo fiume

Firmato l’accordo per il progetto di paesaggio per le Valli del Pesa e del Virginio

Valorizzare il territorio delle Valli del Pesa e Virginio partendo dall’acqua, dal fiume che lo caratterizza e che può diventare volano di sviluppo. È questo l’obiettivo dell’accordo per l’elaborazione di un progetto di paesaggio per le Valli del Pesa e del Virginio, i cui territori coincidono con quelli del contratto di fiume relativo al torrente Pesa, che è stato firmato oggi al Castello di Albola, a Radda in Chianti.

Nove comuni coinvolti tra Firenze e Siena

La redazione del progetto coinvolge la Regione Toscana e nove comuni tra le provincie di Firenze e Siena: Montelupo Fiorentino (ente capofila), Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montespertoli, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Scandicci. Collaboreranno inoltre l’Autorità di distretto dell’Appennino settentrionale e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Il PIT della Regione Toscana, che ha valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), promuove la realizzazione di Progetti di paesaggio per valorizzare gli aspetti di caratteristici dei territori, siano essi legati al territorio, agli aspetti storico-culturali, ambientali ed economici. Ed in tutto questo è determinante il ruolo degli enti locali.

“I Progetti di paesaggio – ha spiegato l’assessore regionale al governo del territorio Stefano Baccelli – nascono da una visione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio che va oltre il vincolo, in favore di una tutela attiva. Partendo dalle istanze degli enti locali, le caratteristiche ritenute più attrattive e caratterizzanti per i territori entrano a far parte delle strategie di sviluppo regionale, per favorire una maggiore e più efficace integrazione fra le politiche per il paesaggio e quelle per lo sviluppo. In questo caso il fiume diventa elemento caratterizzante e il suo percorso sarà l’asse attorno al quale si snoderanno gli elementi che il progetto di paesaggio andrà a valorizzare, superando limiti comunali, provinciali, amministrativi e burocratici”.

50mila euro per la riqualificazione del paesaggio fluviale

Il Comune di Montelupo Fiorentino, in qualità di ente coordinatore dei Comuni firmatari del Contratto di Fiume del torrente Pesa, ha presentato alla Regione Toscana una manifestazione di interesse per lo sviluppo del progetto di paesaggio che la Regione ha accolto con favore, anche perché il torrente Pesa è da sempre linea di confine tra province diverse ed ambiti paesaggistici diversi, un mosaico complesso che grazie al progetto di paesaggio svilupperà una pianificazione integrata, per valorizzare specifiche peculiarità paesaggistiche e dell’ecosistema.

Per lo sviluppo del progetto di paesaggio la Regione ha previsto lo stanziamento di un contributo straordinario di 50mila euro al Comune di Montelupo Fiorentino, per l’elaborazione di uno studio di fattibilità propedeutico al Piano progetto di paesaggio e per la riqualificazione del paesaggio fluviale e perifluviale anche attraverso la creazione di un parco fluviale multifunzionale di Pesa e Virginio, con valorizzazione della vegetazione, degli habitat, della rete di mobilità dolce. Strategici anche l’uso rispettoso del fiume come bene comune e spazio della collettività, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la multifunzionalità dell’agricoltura come carattere identitario.

La Regione accompagnerà i Comuni nella redazione dello studio di fattibilità, fino al recepimento del progetto di paesaggio.

“I Comuni della val di Pesa rinnovano con questo accordo, dopo 6 anni dalla firma del Contratto di Fiume, il proprio impegno per il torrente, i suoi affluenti e la sua valle – ha detto Lorenzo Nesi, assessore alle politiche ambientali del Comune di Montelupo Fiorentino – nel Progetto di Paesaggio, che potrà essere supportato anche dalle imprese vallive attraverso erogazioni artbonus, vediamo un efficace strumento attuativo del piano di azione del contratto di fiume sia riguardo al parco agricolo multifunzionale dei paesaggi della Pesa, che sul tema della carenza idrica che tanto sta a cuore a Montelupo. Grazie all’assessore Baccelli che ci ha indicato questa concreta possibilità di sviluppo.”