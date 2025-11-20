Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Osterie d’Italia 2026, la Toscana è la seconda regione per numero di Chiocciole

È stata presentata a Firenze nella sede di Toscana Promozione Turistica la 36esima edizione del volume edito da Slow Food che racconta la diversità della cucina italiana

/ Marta Mancini
Presentazione della guida Osterie d’Italia 2026: la Toscana è sul podio

Cucina locale, ambiente autentico e prodotti di qualità espressione del territorio. Sono questi alcuni dei principi ispiratori della guida Osterie d’Italia a cura di Slow Food Editore. Un volume, giunto alla sua trentaseiesima edizione, che offre una fotografia della ristorazione attuale e che è stato presentato a Firenze nella sede di Toscana Promozione Turistica.

I numeri della guida

La vitalità delle osterie è confermata dalla crescita del numero dei locali segnalati: 1980 e accanto alle osterie, ai ristoranti, alle enoteche con cucina e agli agriturismi, ci sono anche quest’anno i Locali Quotidiani, sezione inaugurata nell’edizione 2025, che raggruppa tutte quelle tipologie ristorative alternative come pastifici, gastronomie, enoteche con cucina e altre realtà più informali, in cui sia primaria l’attenzione allo stare bene, al territorio e al piacere della tavola.

L’anno scorso i Locali Quotidiani erano 134, quest’anno il loro numero è salito a 161.

La Toscana delle osterie

La Toscana, ancora una volta, sale sul podio. Con 163 realtà recensite, la nostra è la terza regione d’Italia per numero di locali selezionati: davanti a lei solo Piemonte e Campania. E se guardiamo alle Chiocciole, il massimo riconoscimento Slow Food, assegnato ai locali che si distinguono per ambiente, cucina e accoglienza, la Toscana conquista la seconda posizione nazionale con 30 insegne premiate.

Tra le osterie, Firenze è la provincia con più locali (23), seguita da Lucca (19) e Grosseto (19). Siena è la provincia con più chiocciole (6), seguita da Arezzo (5), Lucca (4), Grosseto (4) e Firenze (4). Quest’anno la Toscana si aggiudica anche uno dei 10 premi speciali a livello nazionale che è stato assegnato a Enoteca Spontanea di Firenze come “miglior Cantina in un ristorante“.

Vetrina Toscana

Un risultato che va nella stessa direzione degli obiettivi di Vetrina Toscana, il progetto regionale che valorizza ristoratori, produttori e artigiani del gusto, promuovendo la filiera corta e le identità territoriali. 

Slow Food Toscana e Vetrina Toscana hanno infatti firmato un accordo per portare avanti in maniera condivisa varie attività di promozione come Il Salone del Gusto e Terra Madre, Slow Beans, MareDiVino e DiGusto e iniziative come Vetrina Toscana Kids, dedicata all’educazione alimentare dei bambini.

Nuove Chiocciole

Sono cinque le nuove chiocciole che entrano nella guida 2026: Nicola Schirru (Enoteca Spontanea, Firenze), Michele Premoli (Casa e ciliegie, Loro Ciuffenna), Cristian Borchi (Locanda Antica Porta di Levante, Vicchio), Alberto Gianassi (Trattoria Da Alberto, Montecarelli), Fabrizio Caponi (Il Ciocio, Suvereto).

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

Nasce in Toscana la "Carta di Livorno" per il consumo sostenibile di squali e razze

Il manifesto invita chef, ristoratori, scuole di cucina, pescatori e cittadini a scegliere in modo consapevole cosa portare in tavola, per ridurre il consumo delle specie minacciate, valorizzando la pesca locale e stagionale

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Osterie d'Italia, Toscana sempre più in alto nella guida di Slow Food

Cresce il numero delle chiocciole: in un anno sono passate da 27 a 30. Solo Piemonte e Campania fanno di meglio. Il premio a Enoteca Spontanea

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Il carciofo empolese punta al presidio Slow Food e sogna l'Igp

La sagra di Pozzale è stata l'occasione per fare il punto tra Comune, produttori, cooperative sociali, associazioni di categoria e condotta Valdarno Inferiore

Enogastronomia

Osterie d’Italia 2026, la Toscana sul podio della guida Slow Food

Enogastronomia

Colline Sanminiatesi, firmato un protocollo per la promozione turistica ed enogastronomica

Enogastronomia

Guida Vitae 2026, i sommelier di Ais assegnano le pagelle del vino

Enogastronomia

Osterie d’Italia 2026, la Toscana sul podio della guida Slow Food

Enogastronomia

Colline Sanminiatesi, firmato un protocollo per la promozione turistica ed enogastronomica

Enogastronomia

Guida Vitae 2026, i sommelier di Ais assegnano le pagelle del vino

Enogastronomia

Mercati storici e Cross-Travel: il gusto come linguaggio universale

Enogastronomia

Turismo enogastronomico: Italia e Toscana le mete più amate dagli stranieri

Enogastronomia

San Miniato, tutto pronto per la 54° Mostra Mercato del Tartufo Bianco

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

I restauratori dell’Opera di Santa Maria del Fiore realizzano uno stemma di Papa Leone XIV

Innovazione / Redazione

Autolinee Toscane lancia “Sentinel”: un nuovo strumento per segnalare situazioni di rischio a bordo

Innovazione / Redazione

Autolinee Toscane lancia “Sentinel”: un nuovo strumento per segnalare situazioni di rischio a bordo

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.